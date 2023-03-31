عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح: آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة للمادة للائح

عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح: آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة للمادة للائحة الداخلية للمجلس وصدرت بقرار من المشري.
– تمّت تزكية أعضاء لجنة 6+6 من الأعضاء المؤيّدين وقاطعها الرافضون. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-31 15:00:52
1680274852
عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح: آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة للمادة للائحة الداخلية للمجلس وصدرت بقرار من المشري.
– تمّت تزكية أعضاء لجنة 6+6 من الأعضاء المؤيّدين وقاطعها الرافضون. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-31 15:00:52
1680274852
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