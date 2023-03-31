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عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح: آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة للمادة للائح

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح: آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة للمادة للائحة الداخلية للمجلس وصدرت بقرار من المشري.

– تمّت تزكية أعضاء لجنة 6+6 من الأعضاء المؤيّدين وقاطعها الرافضون. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-31 15:00:52

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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