قال عضو مجلس الدولة وعضو لجنة 6+6 فتح الله السريري، إنه في حال تعذر انعقاد جلسة المجلس لأكثر من مرة فإن النظام الداخلي يسمح للرئاسة بتشكيل لجان للعمل شريطة أن تكون بالتزكية، مشيرا إلى أن المجلس وجه دعوة للجنة 6+6 في مجلس النواب للاجتماع في طرابلس، كما أكد أن اللقاء الأول مع لجنة النواب ستكون لوضع آلية تنظيمية لآلية عمل اللجنة ومكان انعقاد اجتماعاتها.

#الحدث_الليبي