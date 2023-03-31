عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة : – الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكر

عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة :

– الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكرتونية في حال تم السماح للجميع بدخول مضمار السباق الانتخابي.

– بعد 2011 انقسم الليبيين إلى ثلاثة أقسام.

* القسم الأول من انتفض على النظام السابق

*و القسم الثاني من ظل مع النظام السابق.

* القسم الثالث وهو السواد الأعظم ظل ينتظر النتائج”.

– بعد أثنى عشر سنة حدثت متغيرات و جنح كل قسم على ماكان عليه و أخذ مسارات (حزبية . قبلية . مناطقية. عرقية. ايدولوجية.) وكل منهم بحث عن زعامات تمترس خلفهم و يتكلم بأن الشارع معه.

– هانحن اليوم مقبلين على قوانين انتخابية إن حدثت ونتمنى أن تكون هذه القوانين تسمح للكل بالدخول للسباق و سوف يظهر لكم ما لا تصدقونه من سقوط زعامات كرتونية وسوف تنتهي إلى الأبد.

#ليبيا_24

2023-03-31 18:11:50

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