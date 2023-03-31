عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة : – الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكر

عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة :
– الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكرتونية في حال تم السماح للجميع بدخول مضمار السباق الانتخابي.
– بعد 2011 انقسم الليبيين إلى ثلاثة أقسام.
* القسم الأول من انتفض على النظام السابق
*و القسم الثاني من ظل مع النظام السابق.
* القسم الثالث وهو السواد الأعظم ظل ينتظر النتائج”.
– بعد أثنى عشر سنة حدثت متغيرات و جنح كل قسم على ماكان عليه و أخذ مسارات (حزبية . قبلية . مناطقية. عرقية. ايدولوجية.) وكل منهم بحث عن زعامات تمترس خلفهم و يتكلم بأن الشارع معه.
– هانحن اليوم مقبلين على قوانين انتخابية إن حدثت ونتمنى أن تكون هذه القوانين تسمح للكل بالدخول للسباق و سوف يظهر لكم ما لا تصدقونه من سقوط زعامات كرتونية وسوف تنتهي إلى الأبد.
#ليبيا_24
2023-03-31 18:11:50
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