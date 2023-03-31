قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، انتصار عبود، إن ليبيا تشهد انتع

قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، انتصار عبود، إن ليبيا تشهد انتعاشة فنية خلال العام الجاري، متوقعة صعود الأعمال الفنية بقوة خلال الفترة المقبلة، وأضافت شاهدنا هذا العام تطور ملحوظ للإنتاج الفني والإذاعي في ليبيا والكوادر الفنية جميعها من تمثيل وإخراج وتصوير وإنتاج، وهذا يدل على أن فعلاً ليبيا قادمة بقوة للساحة الفنية العربية بعد فترة طويلة من التقوقع والانغلاق على نفسها.

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