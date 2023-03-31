قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات ا

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكرتونية في حال تم السماح للجميع بدخول مضمار السباق الانتخابي، وأضاف “ها نحن اليوم مقبلون على قوانين انتخابية إن حدثت ونتمنى أن تكون هذه القوانين تسمح للكل بالدخول للسباق وسوف يظهر لكم ما لا تصدقونه من سقوط زعامات كرتونية وسوف تنتهي إلى الأبد”.

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