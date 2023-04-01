رانشيسكا برينا ريكوتي رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا تطالب حكومة بلاده

رانشيسكا برينا ريكوتي رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا تطالب حكومة بلادها بإصدار قانون يقضي بتقديم تعويضات للإيطاليين المطرودين من ليبيا عام 1970.

ريكوتي: نطلب تخصيصًا إضافيًا لقانون 7/2009 لمنح العدل والكرامة للإيطاليين في #ليبيا.

– نأمل أن نجلس على طاولة لإيجاد اتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد، التي اضطررنا لمقاضاتها.

– الاتفاق على تخصيص 150-200 مليون يورو من شأنها أن تُنهي الأمر بشكل نهائي.

– نحن متفائلون وعلى يقين من أن حكومة ميلوني التي أظهرت نفسها دوما أنها قريبة من قضيتنا ستفعل شيئًا ما.

– نريد نقل حب الأرض في ليبيا إلى أحفادنا الذين لم يتمكنوا من العودة لرؤيتها مرة أخرى.

– نريد الحفاظ على جميع ذكرياتنا الحية في ليبيا التي لا تزال موجودة حتى اليوم.

– تم التخلي عن المنطقة التي تضم المقبرة الكاثوليكية والضريح بعد طرد الإيطاليين بقرار العقيد معمر القذافي عام 1970.

– الرابطة في ليبيا لم تترك بضائعها فحسب، بل تركت أيضًا موتاها وأفراد أسرتها وأحبائها.

– كانت هناك لحظة هدد فيها القذافي بأنه إذا لم يتم أخذ عظام الجنود القتلى فسوف يتخلص منها.

– لذلك تم العمل بسرعة على جعل كل شيء خارج الضريح آمنًا من أجل الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-04-01 02:06:44

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