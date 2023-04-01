رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في كلمة خلال جلسة بمدينة مصراتة: – نطلب السما

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في كلمة خلال جلسة بمدينة مصراتة:

– نطلب السماح من الناس الذين اعتقدوا أننا تعدينا عليهم لأننا بشر ونخطئ.

– الآن هناك مشروع سياسي بقيادة باثيلي والأمم المتحدة، نريد أن نقف معه وندعمه، لأن هذا سيقود ليبيا للاستقرار.

– ليبيا لن تستقر بالكامل إلا إذا كان بها انتخابات وبها رئيس منتخب وبرلمان منتخب.

– أبشركم بحكم موقعي واطلاعي أن الاستقرار آت إلى ليبيا قريبا جدًا جدًا، وستتجه للبناء والتنمية والإصلاح.

– ذهبنا إلى إخوتنا في المنطقة الشرقية ومشينا لهم ومددنا أيدينا ليس عن ضعف، ولكن لنبحث عن إخوتنا وشركائنا لبناء الدولة.

– كان هناك عدم فهم وصارت فوضى وتأذينا منها، وتسببت في انشقاق كبير بالمجتمع خاصة في مدينة مصراتة، وهي مدينة عزيزة علينا، وهي مهمة لليبيا وليبيا مهمة لمدينة مصراتة.

– هناك أحداث لا نريد ذكرها، ونعتبرها جزء من حالة الصراع، وكانت أحداث مؤلمة وتعديات لفظية وجسدية، وسقط ناس وسالت دماء، لكن نريد أن ننظر الآن للدولة ونقيمها ونتغاضى عما جرى.

#ليبيا_24

2023-04-01 02:16:22

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