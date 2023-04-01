منظمة العفو الدولية: قلقون إزاء احتجاز النائب حسن جاب الله منذ اختطافه في 27 فبر

منظمة العفو الدولية: قلقون إزاء احتجاز النائب حسن جاب الله منذ اختطافه في 27 فبراير الماضي من قبل ميليشيا قوات الردع الخاصة.

– ميليشيا الردع معروفة بارتكابها للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب مع الإفلات من العقاب.

– على حكومة الدبيبة ضمان حماية جاب الله من التعذيب وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا.

– ريثما يتم إطلاق سراح جاب الله يجب السماح له بمقابلة أسرته ومحاميه. #ليبيا_برس (بيان)

2023-04-01 04:40:22

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