منظمة العفو الدولية: قلقون إزاء احتجاز النائب حسن جاب الله منذ اختطافه في 27 فبر

منظمة العفو الدولية: قلقون إزاء احتجاز النائب حسن جاب الله منذ اختطافه في 27 فبراير الماضي من قبل ميليشيا قوات الردع الخاصة.
– ميليشيا الردع معروفة بارتكابها للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب مع الإفلات من العقاب.
– على حكومة الدبيبة ضمان حماية جاب الله من التعذيب وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا.
– ريثما يتم إطلاق سراح جاب الله يجب السماح له بمقابلة أسرته ومحاميه. #ليبيا_برس (بيان)
2023-04-01 04:40:22
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