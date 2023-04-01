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أعلن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات. وأكد الدبيبة، ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية وتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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