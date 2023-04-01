موقع إيتاميل رادار الإيطالي: – تم رصد بعد ظهر يوم أمس الجمعة، طائرة تابعة للقوا

موقع إيتاميل رادار الإيطالي:

– تم رصد بعد ظهر يوم أمس الجمعة، طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية من طراز لوكهيد C-130J (رقم التسجيل ZZH868)، في رحلة من قاعدة (بريز نورتون) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير غرب شمال غرب لندن إلى مدينة مصراتة.

– غادرت الطائرة قاعدة (بريز نورتون) في الساعة 12:16 بتوقيت وسط أوروبا، وهبطت في مدينة مصراتة، في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت وسط أوروبا.، وحتى الساعة 20.00 بتوقيت وسط أوروبا، كانت الطائرة لا تزال في مصراتة.

– رصدنا طائرات من طراز كلاً من لوكهيد C-130 و بوينغ C-17A التي يديرها سلاح الجو الملكي البريطاني، ولا تزال طبيعة هذه الرحلات غير معروفة.

#ليبيا_24

2023-04-01 12:46:09

1680353169