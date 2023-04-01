المبعوث الأمريكي السابق إلى #ليبيا، جوناثان وينر: من مصلحة #الولايات_المتحدة تعز

المبعوث الأمريكي السابق إلى #ليبيا، جوناثان وينر: من مصلحة #الولايات_المتحدة تعزيز الاستقرار في #ليبيا.

ــ إذا أصبحت ليبيا دولة مستقرة وآمنة ومزدهرة لن تُفيد الليبيين فحسب، بل ستفيد جيرانها في المغرب العربي، والساحل، ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال #إفريقيا.

ــ #روسيا كانت لديها مُخططاتها، واستخدمت وجود مجموعة فاغنر في ليبيا للاستفادة من نفوذها في إفريقيا.

ــ من مصلحة ليبيا الاستمرار في عدم إيواء مجموعة فاغنر التي قتل مرتزقتها عدد كبير من الليبيين في الهجوم على #طرابلس. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-04-01 16:35:33

1680366933