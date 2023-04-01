نجلاء المنقوش ردًا على تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن #ليبيا: الأوضاع في العاصمة #طرابلس تبدو أكثر استقرارًا من مناطق أخرى من ليبيا.

ــ حكومتنا تتضامن مع كافة الضحايا والفئات المهمشة بغض النظر عن المواقف السياسية أو الجنسيات، ولم تكن يومًا جزء من أعمال الإخفاء القسري أو استخدام مواقع احتجاز غير قانوني.

ــ التقرير أغفل التحسن الملحوظ في حرية الصحافة في ليبيا، وتقدمها سنة 2022، فقد حلت في الترتيب العاشر عربيًا، و143 عالميًا.

ــ الأوضاع السياسية والحقوقية في ليبيا ليست مثالية، ولكننا نتعامل مع الواقع بكل تحديات.

ــ التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفة وتجاهل وجودي على رأس وزارة الخارجية.

ــ نتعاون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني في عدد من المجالات، وهو تعاون مميز ولم تشهده ليبيا خلال السنوات الماضية. #ليبيا_برس

2023-04-01 17:31:08

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