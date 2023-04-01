عبّرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، عن استغرابها مما ورد في تقر

عبّرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، عن استغرابها مما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق، وقالت “البعثة صورت ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها وأن الليبيين شعب من الجناة في حين أن كافة الجرائم يواجهها مهاجرون غير شرعيين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني”.وتابعت: “تابعت بنفسي وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز ولاحظت معالجتهم في مراكز صحية حكومية خاصة وتقديم الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة النشاطات لهم”.

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