حراك تصحيح المسار بمدينة #الزاوية الكبرى، طالب خلال وقفة احتجاجية مساء الجمعة، ب

حراك تصحيح المسار بمدينة #الزاوية الكبرى، طالب خلال وقفة احتجاجية مساء الجمعة، بإعلان حالة النفير والطوارئ لمحاربة الجريمة وأوكار الخارجين عن القانون، كما هدد بإعلان حالة العصيان المدني حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

الحراك: لابد من إنهاء حالة الانفلات الأمني بالمدينة، والقضاء على تُجار المخدرات والجريمة والخارجين عن القانون.

ــ نُحمل المسؤولية الكاملة لمديرية الأمن والمجلس البلدي، جراء ضعف وتسيب المديرية في أداء مهامها والبلدية في تقديم خدماتها.

ــ نُمهل مدير مديرية الأمن شهرًا واحدًا لفرض الأمن وإنهاء المظاهر السلبية والقضاء على نقاط بيع الوقود على الطرقات والتهريب.

ــ على مشايخ وأعيان المدينة رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون. #ليبيا_برس

2023-04-01 18:28:01

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