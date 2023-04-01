أكدت حليمة الماهري الناطقة باسم مركز سبها الطبي، أن بعض الأمصال المستوردة لا تتم

أكدت حليمة الماهري الناطقة باسم مركز سبها الطبي، أن بعض الأمصال المستوردة لا تتماشى مع سم العقارب المنتشرة بالمنطقة، وذلك نظراً إلى استخلاصها من عقارب ليست من الفصيلة ذاتها مما قد يقلل من فعاليتها”، مشيرة إلى أن عدم توفر الإسعاف السريع في المنطقة هو أحد الأسباب التي تساهم في تفاقم عدد الوفيات، خاصة بالنسبة إلى شريحة الأطفال الأضعف بنية ومقاومة.

#الحدث_الليبي