المبعوث الأمريكي السابق إلى #ليبيا، جوناثان وينر: جوهر الجهود الأمريكية لتحقيق ا

المبعوث الأمريكي السابق إلى #ليبيا، جوناثان وينر: جوهر الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في #ليبيا يبدأ بالديمقراطية والانتخابات، وتوحيد المؤسسات، واستخدام الثروات الليبية لصالح الشعب الليبي بأكمله.

ــ هذا ينعكس في المبادئ الأربعة التي حددت #الولايات_المتحدة فيها استراتيجيتها لمنع نشوب الصراعات وتعزيز الديمقراطية.

ــ لابد من تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته، وهذا يتطلب إجراء انتخابات.

ــ آخر عملية انتخابية شهدتها البلاد كانت في عام 2014، وهذا وقت طويل جدًا دون أن يتخذ الناس خيارات بشأن من سيحكمهم.

ــ لا يمكن لليبيا أن تحمي نفسها من نقاط ضعفها الأمنية والاقتصادية دون حلول تشمل جنوبها.

ــ ليبيا تحتاج إلى حكر استخدام القوة على حكومتها في ظل سيادة القانون، وإلى أن تُحقق ليبيا ذلك فمن غير المرجح أن تكون قادرة على تلبية احتياجات شعبها من السلامة والأمن. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-04-01 18:56:59

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