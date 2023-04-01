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يواجه الأخضر الليبي، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، لحساب الجولة السادسة والأخيرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يواجه الأخضر الليبي، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية مساء يوم الأحد في ملعب عمر حمادي بالجزائر، ويتطلع ممثل ليبيا بالبطولة لتحقيق الفوز، وانتظار خسارة سانت إلوي لوبوبو الكونغولي أمام مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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