ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، إدراج اللغة الفرنسية في المنهج التعليمي لطلبة المرحلة الثانوية كلغة اختيارية إلى جانب الإيطالية، وبحسب الحساب الرسمي للوزارة، فإن المقريف ومهراج بحثا سبل تدعيم المراحل التدريسية باللغات الحية وإمكانية العمل على تطوير المناهج العلمية بالطرق التي تصب في مصلحة الطلبة في ليبيا.

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