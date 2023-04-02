إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية الأسبق بحكومة الثني يكشف صفقة تقاسم المناصب بين الدبيبة وباشاغا لتولية الأخير مجلس الأمن القومي.

بوشناف: هناك اتفاق لتقاسم المناصب تم بين بعض فرقاء الأزمة الليبية شمل مجلس الأمن القومي.

– المجلس الذي كان نسيًا منسيًا لعقد ونيف من الزمن أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله.

– بحثنا قضية المواطن هانيبال معمر القذافي المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية ولازالت قيد المتابعة بالمجلس.

– بحثنا ولا زلنا نتابع مع الجانب الأمريكي قضية المواطن بوعجيلة مسعود. #ليبيا_برس

2023-04-02 02:40:07

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