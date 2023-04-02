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المترشح الرئاسي سليمان البيوضي عن كشف بوشناف صفقة الدبيبة وباشاغا لتولي الأخير ر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

المترشح الرئاسي سليمان البيوضي عن كشف بوشناف صفقة الدبيبة وباشاغا لتولي الأخير رئاسة مجلس الأمن القومي: هذا المجلس سيتحول لرأس حربة في مشروع استدعاء أبناء الفقراء والمسحوقين للموت بفتوى مكتوبة بحبر الدم. #ليبيا_برس

2023-04-02 04:19:49

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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