المترشح الرئاسي سليمان البيوضي عن كشف بوشناف صفقة الدبيبة وباشاغا لتولي الأخير ر

المترشح الرئاسي سليمان البيوضي عن كشف بوشناف صفقة الدبيبة وباشاغا لتولي الأخير رئاسة مجلس الأمن القومي: هذا المجلس سيتحول لرأس حربة في مشروع استدعاء أبناء الفقراء والمسحوقين للموت بفتوى مكتوبة بحبر الدم. #ليبيا_برس