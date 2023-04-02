عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي:

– مبادرة باثيلي جاءت في الوقت الضائع.

– الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية، يُعد التحدي الأكبر الذي سيواجه لجنة “6+6”.

– الحوار بين مجلسي النواب و الدولة وصل إلى توافق يتيح الحديث عن أن البلاد على المسار الصحيح.

– التوافق على المناصب السيادية سيكون سهلا لأن “النواب والدولة” اتفقا على آلية الاختيار.

– هناك سيناريوهات عدة بشأن إجراء الانتخابات، أولها دعم المجتمع الدولي لحكومة الدبيبة، وقد تحدث تعديلات وزارية لبسط سيطرتها على كل ليبيا.

– السيناريو الآخر هو توافق “النواب والدولة” على تشكيل حكومة جديدة، والسيناريو الثالث هو إشراف حكومتي باشاغا والدبيبة على الانتخابات، كل حسب مناطق سيطرته.

– حل الأزمة الليبية والخروج بالبلاد من النفق المظلم يتمثل أولاً في جمع السلاح، حيث تشير التقارير الدولية إلى انتشار أكثر من 3 ملايين قطعة سلاح في ليبيا على أقل تقدير.

– ثاني الإجراءات الضرورية، حل جميع التشكيلات المسلحة، وهي خطوة لا بد أن تترافق مع إخراج جميع المرتزقة والقواعد الأجنبية من البلاد.

– لابد من تقديم الدعم الفني لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجيش الليبي لبسط سيطرتها على كامل البلاد.

– لن تتجدد الاشتباكات بين فرقاء ليبيا، ومن المستبعد اندلاع حرب جديدة، لأن الجميع يرغبون في تجنب تبعات أي مواجهة جديدة، وما تخلفه من خسائر فادحة.

#ليبيا_24

2023-04-01 23:40:34

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