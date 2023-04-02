عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: أمراء الحرب وأباطرة المليشيات هم من يُسألون عن انتهاكات حقوق الانسان في #ليبيا.

ــ القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة للضحايا حتى وإن طال الزمن، ولا يزال مستقلاً ومحايدًا رغم ما شابه.

ــ المشكلة في تطبيق أوامر القضاء، وآليات التنفيذ التي لا يملكها النائب العام.

ــ قد يتم الاستعانة بالمجتمع الدولي للقصاص من مُنتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، حال عجز القضاء عن ذلك، لأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم.

ــ لابد من تطبيق عقوبات دولية ضد مُنتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أموالهم في الخارج، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-04-02 11:59:59

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