قائد عملية إيريني الأدميرال ستيفانو تورتشيتو: – هذه العملية هي الجهة الوحيدة ال

قائد عملية إيريني الأدميرال ستيفانو تورتشيتو:

– هذه العملية هي الجهة الوحيدة الملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

– عمر إيريني بلغ 3 سنوات، وساهمت فيها 23 دولة أوروبية يوميًا؛ التزامًا منها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل الوصول إلى سلام دائم في ليبيا.

– مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد مؤخرًا ولاية إيريني لمدة عامين، وهو تأكيد مهم يأخذ في الاعتبار النتائج الرائعة التي حققتها حتى الآن.

– منذ إطلاق إيريني، أجرينا عمليات فحص واستعلام لنحو 9 آلاف سفينة تجارية، وفتشنا 25 سفينة مشبوهة في ثلاث مناسبات، وعثرنا على نحو 150 عربة مدرعة أو جرى تعديلها للاستخدام العسكري.

#ليبيا_24

2023-04-02 12:18:27

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