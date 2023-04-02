عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: – أمراء الحرب وأباطرة المليشيات هم من يُسأل

عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي:

– أمراء الحرب وأباطرة المليشيات هم من يُسألون عن انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.

– القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة للضحايا حتى وإن طال الزمن، ولا يزال مستقلاً ومحايدًا رغم ما شابه، فالمشكلة في تطبيق أوامر القضاء، وآليات التنفيذ التي لا يملكها النائب العام.

– قد يتم الاستعانة بالمجتمع الدولي للقصاص من مُنتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، حال عجز القضاء عن ذلك، لأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم.

– لابد من تطبيق عقوبات دولية ضد مُنتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أموالهم في الخارج، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

#ليبيا_24

2023-04-02 14:41:23

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