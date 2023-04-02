ذكر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأن الإسراع في إنجاز القوانين الخاصة بدوران ع

ذكر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأن الإسراع في إنجاز القوانين الخاصة بدوران عجلة المسار الانتخابي في ليبيا هو أمر في غاية الأهمية، وذلك خلال اجتماع له مع الأعضاء المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وبحسب المكتب الإعلامي للنواب فقد تم الاتفاق على وضع البنود التي من شأنها التسريع بالعملية الانتخابية في ليبيا خلال العام الحالي على حد وصفها.

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