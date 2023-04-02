صحيفة “#مالطا توداي” تكشف في تقرير لها عن نشاط تهريب مئات المهاجرين البنغاليين م

صحيفة “#مالطا توداي” تكشف في تقرير لها عن نشاط تهريب مئات المهاجرين البنغاليين من #دمشق إلى #بنغازي عبر شركة أجنحة الشام السورية.

التقرير: الجماعات الإجرامية تتقاضى 1500 يورو لكل مهاجر مقابل النقل بين دمشق وبنغازي، باستخدام الرحلات الجوية التي تديرها شركة أجنحة الشام.

ــ المهاجرون يتم منحهم تذاكر الطيران في المطار، ولا يمكن شراؤها إلا نقدًا من وكالة سفر معينة، والمهربون يأخذون جوازات سفر المهاجرين ويحجزون الرحلات نيابة عنهم.

ــ بنغازي تعتبر نقطة الدخول الوحيدة جوًا، التي تستخدمها الشبكات الإجرامية التي تتبنى هذه الطريقة في نقل المهاجرين.

ــ بمجرد الهبوط في بنغازي لا توجد عمليات تفتيش منُاسبة لمراقبة الحدود، ويقوم الضباط الليبيون بفحص جوازات السفر وتسجيل الأسماء في دفتر ملاحظات، ثم يتم تسليم المهاجرين إلى المُهرب الخاص بهم الذي يأخذهم إلى المنزل الآمن. #ليبيا_برس

2023-04-02 16:34:35

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