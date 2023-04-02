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ذكرت حكومة النيجر بأنها على تواصل مع مفوضية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لوض

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكرت حكومة النيجر بأنها على تواصل مع مفوضية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لوضع حلول دائمة تساعد اللاجئين الحاملين للجنسية النيجريةفي ليبيا، من المحافظة على حياتهم والعمل على إعادتهم من ليبيا بشكل آمن وسلس، وذكرت المفوضية عبر حسابها الرسمي، بأنها عملت على توفير آلية عبور إلى النيجر وتقديم المساعدة للحالات الأكثر ضعفا بعد خروجهم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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