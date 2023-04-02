وكالة “سبوتنيك” الروسية: الخلاف حول عدم ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي قد يعصف ب

وكالة “سبوتنيك” الروسية: الخلاف حول عدم ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي قد يعصف بكافة التوافقات التي تشهدها #ليبيا.

ــ التقارب والحوار الحاصل بين الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا يظل مرهونًا بالقوانين الانتخابية.

ــ من غير المستبعد حدوث توافقات على دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا، أو الإشراف المشترك على الانتخابات، لكن الأمر مرهون بالمصالح التي يسعى لها كل طرف في المشهد المقبل.

ــ الدبيبة يسعى لضمان السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل التوافق على دمج الحكومتين.

ــ انخراط #واشنطن في المشهد الليبي بشكل قوي، هدفه تحقيق مصالحها والإبقاء على نفوذها منفردة في البلاد. #ليبيا_برس

2023-04-02 18:14:36

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