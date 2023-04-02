أعلن العاملين داخل محكمة بني وليد، تعليق العمل داخل مقر مجمع المحاكم والنيابات ب

أعلن العاملين داخل محكمة بني وليد، تعليق العمل داخل مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة، صباح اليوم الأحد، إلى حين الحصول على مستحقاتهم المالية، وأسند العاملين هذا القرار لأسباب سالية بحثة على حد وصفهم بعد تأخر صرف مرتباتهم وفقًا لجدول المرتبات الموحد أسوة بباقي موظفي الدولة، مطالبين الجهامت المسؤولة بتنفيذ مطلبهم الشرعية وحقوقهم الشرعية على حد قولهم.

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