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أعلن العاملين داخل محكمة بني وليد، تعليق العمل داخل مقر مجمع المحاكم والنيابات ب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن العاملين داخل محكمة بني وليد، تعليق العمل داخل مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة، صباح اليوم الأحد، إلى حين الحصول على مستحقاتهم المالية، وأسند العاملين هذا القرار لأسباب سالية بحثة على حد وصفهم بعد تأخر صرف مرتباتهم وفقًا لجدول المرتبات الموحد أسوة بباقي موظفي الدولة، مطالبين الجهامت المسؤولة بتنفيذ مطلبهم الشرعية وحقوقهم الشرعية على حد قولهم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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