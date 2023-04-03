الأمريكي محمد بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر: باشاغا ترك عقيلة الذي فقد الكثير من قبول المجتمع الدولي لأجل هذه الحكومة وذهب إلى #مصراتة يطلب من الدبيبة منصبًا في حكومته.

– الأموال التي أعطيت لباشاغا من مصارف برقه لم يُنفق منها درهما واحد فيها.

– تم تنصيب جنرال شبق للسلطة والمظاهر والتمجيد على #برقة.

– طلاء عمارتين صار احتفالية جلس على منصتها حفتر والأبناء والأنساب.

– لا مستقبل لبرقه إلا إن تخلصت من جميع هؤلاء وإلى الأبد.

– الانتخابات التي يجب أن يصر عليها الجميع ويدعم جهود باثيلي لإجرائها هي المخرج.

– يجب ان يسقط هؤلاء بفعل الصندوق وأن يصعد رجال ليبيا ونساؤها الذين يمثلون إرادتها الى مواقع القيادة عن طريق الانتخابات. #ليبيا_برس

2023-04-03 02:43:28

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