عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: – الدول المتنفذة في الب

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران:
– الدول المتنفذة في البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد في ليبيا عبر محاولة فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.
– لكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار.
– في ذات الوقت تحاول إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع روسيا من التمدد في إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية.
#ليبيا_24
2023-04-03 01:30:02
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