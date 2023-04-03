عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: – الدول المتنفذة في الب

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران:

– الدول المتنفذة في البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد في ليبيا عبر محاولة فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.

– لكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار.

– في ذات الوقت تحاول إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع روسيا من التمدد في إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية.

#ليبيا_24

2023-04-03 01:30:02

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