عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: هناك رغبة من الدول المتح

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: هناك رغبة من الدول المتحكمة في البعثة الأممية في خلق واقع جديد في #ليبيا.

– البعثة تحاول فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.

– لكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار.

– البعثة تحاول إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع #روسيا من التمدد في #إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-04-03 11:47:44

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