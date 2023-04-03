الصديق الكبير يناقش مع السفير الفرنسي لدى #ليبيا، مصطفى مهراج، مسار توحيد مصرف ل

الصديق الكبير يناقش مع السفير الفرنسي لدى #ليبيا، مصطفى مهراج، مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، وفق بيان للمصرف.

البيان: الكبير ومهراج بحثا نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، وتطرقا إلى دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط.

ــ الكبير ومهراج ناقشا أيضًا إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

ــ السفير الفرنسي رحب بتقديم الخبرة في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف. #ليبيا_برس

2023-04-03 16:34:36

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