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يواجه الأهلي طرابلس نظيره طلائع الجيش المصري الثلاثاء القادم، لحساب الدور التمهي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يواجه الأهلي طرابلس نظيره طلائع الجيش المصري الثلاثاء القادم، لحساب الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية البطلة، ويتطلع الأهلي طرابلس لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يقام على أرض الفريق المصري ذهابا، ليعزز حظوظه بالتأهل لثاني الأدوار مستفيدا من عاملي الألرض والجمهور في لقاء الإياب والذي سيحتضنه ملعب بنينا ببنغازي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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