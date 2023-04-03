زار وفد من الخبراء والمختصين في مجال أمن الطيران والملاحة والسلامة الجوية، مطار معيتيقة ومصراتة، لمعاينة معايير السلامة داخل مرافقها، ودراسة إمكانية رفع الحظر عنها، وبحسب الحساب الرسمي لوزارة المواصلات التابعة لحكومة الدبيبة، فإن الوفد تابع الحالة العامة للمطارين بالإضافة إلى دراسة مشروع التحول الرقمي واستكمال متطلبات رفع الحظر الجوي لتقديم التقرير النهائي حولها.

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