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أفادت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة القبض على تشكيل عصابي من الجنسية النيجرية بع

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة القبض على تشكيل عصابي من الجنسية النيجرية بعد قيامهم بعملية سطو مسلح على سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة، وقيامهم بالرماية عليهم، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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