أفادت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة القبض على تشكيل عصابي من الجنسية النيجرية بع

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة القبض على تشكيل عصابي من الجنسية النيجرية بعد قيامهم بعملية سطو مسلح على سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة، وقيامهم بالرماية عليهم، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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