رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح: نأمل ألا تتكرر نفس الأنظمة الانتخابية ونفس ا

رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح: نأمل ألا تتكرر نفس الأنظمة الانتخابية ونفس المنهجية فيما يتعلق بالنزاعات والطعون الانتخابية.
– يجب أن تكون النصوص واضحة لا لبس فيها وقابلة للتنفيذ عمليًا.
– يجب الأخذ في الاعتبار القصور القانوني والفني الذي شاب القوانين السابقة ونأمل عدم تكرارها بنفس النظام والمنهجية.
– عرض التشريعات المُنظمة للانتخابات على المفوضية لإبداء الرأي قبل إصدارها من الجهات التشريعية يسهم في الدخول للعملية الانتخابية بلا عراقيل. #ليبيا_برس (حوار صحفي)
2023-04-04 03:36:17
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