عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي: – استبعد حدوث توافقات بين عبد الحميد الدب

عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– استبعد حدوث توافقات بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، لأن كل منهما يسعى لحكم البلد منفردًا.

– الفترة الراهنة تمثل هدنة مبنية على المصلحة، إذ إن كل حكومة تسيطر على مساحة جغرافية، وتتحصل على الأموال، وبالتالي ليس هناك حاجة ملحة للدخول في صراع “تكسير عظام”، في ظل استمرار المصالح.

– لقاء جنيف ليس مسارًا أمميًا، يمكن أن تتمخض عنه نتائج ملموسة، ولن تفضي المشاركة لنتائج واضحة وقابلة للتطبيق.

– الدبيبة لا يريد دمج الحكومتين، وكل دعواته لعقد لقاءات للتقارب هي من باب الاستدراج لخصومه حتى يتمكن من السيطرة والقضاء عليهم.

#ليبيا_24

2023-04-04 04:00:03

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