الاتحاد الأوروبي : – قلقون إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات وأعمال التخوي

الاتحاد الأوروبي :

– قلقون إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات وأعمال التخويف التي تنتهك حرية ممثلي المجتمع المدني ، ولا سيما النشطاء الليبيين والمنظمات غير الحكومية.

– الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مازالت سائدة في ليبيا، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.

– نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق تثير القلق الشديد، وتحتاج إدارة الهجرة دائمًا إلى الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وإدارة الهجرة تحتاج دائمًا إلى الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

– ملتزمون بالتعاون والحوار مع السلطات الليبية بشأن تعزيز إدارة الهجرة واحترام حقوق الإنسان.

– على السلطات الليبية التعاون الكامل مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل وصولهم الآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك أماكن الاحتجاز.

– مستعدون للعمل مع ليبيا من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين مع دعم المصالحة والعدالة الانتقالية والوحدة الوطنية.

#ليبيا_24

2023-04-04 04:00:03

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