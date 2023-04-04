عضو مجلس الدولة، محمد معزب: – المساعي للتقارب بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشا

عضو مجلس الدولة، محمد معزب:

– المساعي للتقارب بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا تأتي في إطار العملية السياسية الجارية الآن، تحت إشراف البعثة الدولية ومساندة الدول المؤثرة في الملف الليبي.

– العمل على مسار الانتخابات مستمر حسب الأوضاع القائمة، وما يجري من تقاربات في القطاعين العسكري والأمني يصب في الاتجاه.

– المعضلة الأساسية تتمثل في عدم الوصول إلى حل، تطيح بكل هذه الجهود المبذولة، وهو الأساس القانوني للانتخابات.

– لا استيعد التوافق على دمج الحكومتين، من أجل إشراف جسم تنفيذي واحد على العملية الانتخابية، وذلك حال ضمان الدبيبة السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المرتقبة نهاية العام

#ليبيا_24

2023-04-04 04:00:02

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