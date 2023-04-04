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تعهّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعزيز مواردها في ليبيا حيث يت

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تعهّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعزيز مواردها في ليبيا حيث يتواصل تدهور الوضع الحقوقي. وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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