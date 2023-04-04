تعهّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعزيز مواردها في ليبيا حيث يت

تعهّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعزيز مواردها في ليبيا حيث يتواصل تدهور الوضع الحقوقي. وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا.

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