وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني:

– نتحدث مع الجميع في ليبيا، حتى مع قائد الجيش خليفة حفتر، الذي يسيطر في الواقع على جزء كبير من شرق البلاد.

– ندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، حتى يمكن إجراء الانتخابات في البلاد في أسرع وقت ممكن وتكون لها حكومة مستقرة.

– نقدم زوارق دورية لخفر السواحل بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مغادرة المهاجرين والهجرة غير الشرعية من ليبيا.

– توصلنا إلى اتفاقيات في مجال الطاقة ونعمل بشكل مكثف مع جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا البلد المنقسم بشدة.

#ليبيا_24

2023-04-04 15:08:38

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