شركة “ليماك” التركية تستأنف صيانة أكبر ملعب رياضي في #بنغازي، بعد توقف أعمالها ف

شركة “ليماك” التركية تستأنف صيانة أكبر ملعب رياضي في #بنغازي، بعد توقف أعمالها في #ليبيا منذ عام 2011م، والذي كان ضمن مشاريع “ليبيا الغد”، التي كانت تحت إشراف المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

ــ كان من المفترض الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، بحلول منتصف عام 2011م، تمهيدًا لاستضافة #ليبيا حينها كأس الأمم الأفريقية في 2012، والذي سُحب منها بسبب أحداث فبراير 2011م.

ــ الشركة استلمت المشروع وبدأت تنفيذ أعمالها عام 2009، إلا أن كافة المشاريع توقفت في ليبيا، منذ فبراير عام 2011م.

ــ تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بملعب بنغازي في يناير عام 2011م، والتي تضمنت زيادة سعة الملعب إلى 40 ألف متفرج، وإنتاج عناصر مسبقة الصب ووضعها على المدرجات، وإصلاح بعض أقسام الاستاد.

ــ المرحلة الثانية من المشرع كانت تشمل تطوير ملعب 28 مارس، وتطوير الخدمات المعمارية والكهربائية والمرافق الخدمية، وميدان اللعب ومسارات الجري.

ــ محمد محمود، عضو مكتب الإعلام بلجنة إعادة الإعمار والاستقرار: الشركة التركية باشرت أعمالها في ملعب المدينة الرياضية بنغازي يوم 28 مارس الماضي.

ــ الشركة باشرت أعمال استكمال وتوسعة الملعب بسعة 40 ألف متفرج بدلاً من 28 ألفا في الإنشاء القديم بمدة إنجاز 12 شهرًا.

ــ استكمال المشروع سيكون وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص. #ليبيا_برس

2023-04-04 16:27:57

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