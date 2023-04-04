رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، علي خليفـة اللافي، يطالب أعضاء الغرفة بالب

رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، علي خليفـة اللافي، يطالب أعضاء الغرفة بالبحث والتحري وضبط كلا من:
1 – هيثم التـومي .
2- عثـمان اللهـب .
3- عبدالرحيم حسين .
4- عـلى البوعيـسي .
5 – عبدالرؤوف الكابو (ملقب زازا ) .
6 -محـمـد الكابـو.
وإحالتهم لمكتب النائب العام بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 5-5-318 (( رهن التحقيق ) والمتهم فيها المدعو / أحمد محمد الحاج سوري الجنسية و آخرين و المتعلقة بتسهيل تهريب المهاجرين الغير الشرعيين خارج ليبيا و غيرها من الوقائع الخطيرة الماسة بسلامة و حياة المهاجرين.
#ليبيا_24
2023-04-04 17:10:48
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