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رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، علي خليفـة اللافي، يطالب أعضاء الغرفة بالب

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، علي خليفـة اللافي، يطالب أعضاء الغرفة بالبحث والتحري وضبط كلا من:
1 – هيثم التـومي .
2- عثـمان اللهـب .
3- عبدالرحيم حسين .
4- عـلى البوعيـسي .
5 – عبدالرؤوف الكابو (ملقب زازا ) .
6 -محـمـد الكابـو.
وإحالتهم لمكتب النائب العام بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 5-5-318 (( رهن التحقيق ) والمتهم فيها المدعو / أحمد محمد الحاج سوري الجنسية و آخرين و المتعلقة بتسهيل تهريب المهاجرين الغير الشرعيين خارج ليبيا و غيرها من الوقائع الخطيرة الماسة بسلامة و حياة المهاجرين.

#ليبيا_24

2023-04-04 17:10:48

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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