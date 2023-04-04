الصديق الكبير يبحث مع القائم بالأعمال المصري لدى #ليبيا، مصطفى تامر، تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها بليبيا، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.

البيان: الكبير وتامر ناقشا استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي “EWG”، وتعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي.

ــ اللقاء تطرق لمناقشة لنتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي، وبحث تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا. #ليبيا_برس

2023-04-04 18:36:25

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