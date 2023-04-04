رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: الحكومات المتعاقبة احتكرت الميزانية وأموال ال

رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا: الحكومات المتعاقبة احتكرت الميزانية وأموال الليبيين لسنوات طويلة.

– الحكومات المتعاقبة عملت لسنوات على تقويض الإدارة المحلية.

– من هذا المنبر أعلن انطلاق خطة حكومتنا بعنوان تنمية وطن بقيمة مليار ونصف.

– سيتم تقسيم الميزانية وفقا لعدد السكان والمساحة دون النظر إلى التوجه السياسي أو المناطق التي تتواجد بها حكومتنا.

– هذه دعوة صادقة لكل البلديات لتقديم برامجها ومشاريعها لخدمة المواطن.

– مدن وبلديات كثيرة عات التهميش وتوقف الخدمات والتنمية بسبب تسلط المركزية.

– حكومتنا شرعت في تنفيذ قانون المحافظات لتسليمه لمجلس النواب في الأيام القادمة.

– من أهم أولوياتنا تحقيق العدل لكل الليبيين وتوزيع الإيرادات بشكل عادل دون تهميش أو إقصاء أو انتقام.

– رصدنا حوالي 100 مليون لتوفير أدوية لمرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة والذين تم حصرهم من خلال حكومتنا.

– رغم كل الظروف والصعوبات وضيق الميزانية المحدد بمليار ونصف نسعى للاستقرار وخدمة المواط والقيام بعملنا على أكمل وجه. #ليبيا_برس

2023-04-04 23:48:42

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