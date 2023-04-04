عضو مجلس النواب أسماء الخوجة : – مسألة ترشح الشخصيات العسكرية ومزدوجي الجنسية س

عضو مجلس النواب أسماء الخوجة :

– مسألة ترشح الشخصيات العسكرية ومزدوجي الجنسية ستكون أهم التحديات التي ستواجه لجنة 6+6 المكلفة بوضع القوانين الانتخابية المقبلة.

– الواقع معقد للغاية ولا بد من وجود حكومة يكون هدفها الأول والأخير إجراء الانتخابات وفقط.

– لجنة القوانين الانتخابية شكلت يوم الاثنين الماضي وهي لجنة 6 أعضاء مجلس النواب مقابلها لجنة 6 لمجلس الدولة وراعت عضوية أعضاء الأقاليم التاريخية لليبيا.

– لم يعلن في جلسة مجلس النواب الماضية عن الزمن المحدد لإنجاز عملها ومتى ستبدأ عملها تحديداً.

– العقبات والتحديات التي ستواجه لجنة 6+6 هي عبارة عن مشاكل رحلت من مشروع القاعدة الدستورية إلى لجنة قانون الانتخابات وهي عقبات معروفة لدى الجميع مثل شرط الجنسية وترشح الشخصية العسكرية.

– ربما ستكون هناك حلول لهذه المشاكل شبه مرضية للطرفين إذا تحلي الفريقين بالصبر وعدم لجوئهم إلى رفع سقف المطالب والإصرار والإرادة على وجود حل.

#ليبيا_24

2023-04-04 23:40:03

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