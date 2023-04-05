عاجل // كلمة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من مارالاغو بعد مثوله أمام المح

#عاجل // كلمة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من مارالاغو بعد مثوله أمام المحكمة بمانهاتن :

– حاول الديمقراطيون التجسس على حملتي الانتخابية ومقر عملي

– يجب علينا حماية بلادنا من الذين يسعون لتدميرها

– أتعرض لتحقيقات مزيفة يقودها الديمقراطيون

– القضية التي رفعت ضدي هدفها التأثير على انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فورا

– عرضنا طواعية على مكتب التحقيات الاطلاع على الوثائق السرية التي كانت بحوزتنا

– لم أتوقع أن يحدث هذا الأمر في أميركا

– الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع عن أميركا ضد من يحاول تدميرها

– لم أتوقع أن أمثل بهذه الطريقة أمام المحكمة

– كنت أتعامل بحسن نية إلى أن هاجموا منزلي تحت ذريعة الوثائق

– النظام القضائي الأميركي فقد قانونيته

#ليبيا_24

2023-04-05 02:42:45

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