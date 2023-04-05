عاجل // كلمة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من مارالاغو بعد مثوله أمام المح

#عاجل // كلمة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من مارالاغو بعد مثوله أمام المحكمة بمانهاتن :
– حاول الديمقراطيون التجسس على حملتي الانتخابية ومقر عملي
– يجب علينا حماية بلادنا من الذين يسعون لتدميرها
– أتعرض لتحقيقات مزيفة يقودها الديمقراطيون
– القضية التي رفعت ضدي هدفها التأثير على انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فورا
– عرضنا طواعية على مكتب التحقيات الاطلاع على الوثائق السرية التي كانت بحوزتنا
– لم أتوقع أن يحدث هذا الأمر في أميركا
– الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع عن أميركا ضد من يحاول تدميرها
– لم أتوقع أن أمثل بهذه الطريقة أمام المحكمة
– كنت أتعامل بحسن نية إلى أن هاجموا منزلي تحت ذريعة الوثائق
– النظام القضائي الأميركي فقد قانونيته
#ليبيا_24
2023-04-05 02:42:45
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