#عاجل
– صفارات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة
– قوات الاحتلال اعتقلت 400 مصل من داخل باحات الأقصى
– 45 إصابة حتى الآن في اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى
– قوات الاحتلال تحاصر المعتكفين ومازالت المواجهات مستمرة
– قوات الاحتلال استخدمت العنف المبرح ضد النساء والأطفال
– الخارجية الأردنية تدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى
– مصر تدين اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، و تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على المصلين ، وتؤكد أن التصعيد من شأنه تقويض جهود التهدئة
#ليبيا_24
2023-04-05 02:36:13
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