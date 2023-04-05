#عاجل

– صفارات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

– قوات الاحتلال اعتقلت 400 مصل من داخل باحات الأقصى

– 45 إصابة حتى الآن في اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

– قوات الاحتلال تحاصر المعتكفين ومازالت المواجهات مستمرة

– قوات الاحتلال استخدمت العنف المبرح ضد النساء والأطفال

– الخارجية الأردنية تدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

– مصر تدين اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، و تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على المصلين ، وتؤكد أن التصعيد من شأنه تقويض جهود التهدئة

#ليبيا_24

2023-04-05 02:36:13

1680662173