رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبد المجيد: من الصعب جدًا إخراج المرتزقة الأفارقة من #ليبيا خلال فترة قريبة.

– الأمر يحتاج إلى جهد وتنسيق جيد مع الدول المعنية.

– الأمر يستلزم تشكيل وتسيير دوريات مشتركة مع الدول المعنية مثل #تشاد و #النيجر و #السودان.

– من الضروري أيضا تفعيل الاتفاقيات السابقة التي وقعتها هذه الدول برعاية دولية وتعهدت بسحب مقاتلين يحملون جنسيتها.

– لا يوجد تمثيل للجنوب الليبي في اللجنة العسكرية (5+5) ونطالب المبعوث الأممي بضم ممثل للجنوب.

– يجب أن تُركز اللجنة على حماية الحدود والبدء فعليًا في طرد المرتزقة وقوات “فاغنر” الروسية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-04-05 04:11:12

1680667872