رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبد المجيد: من الصعب جدًا إخراج المرتزقة الأفارقة من #ليبيا خلال فترة قريبة.
– الأمر يحتاج إلى جهد وتنسيق جيد مع الدول المعنية.
– الأمر يستلزم تشكيل وتسيير دوريات مشتركة مع الدول المعنية مثل #تشاد و #النيجر و #السودان.
– من الضروري أيضا تفعيل الاتفاقيات السابقة التي وقعتها هذه الدول برعاية دولية وتعهدت بسحب مقاتلين يحملون جنسيتها.
– لا يوجد تمثيل للجنوب الليبي في اللجنة العسكرية (5+5) ونطالب المبعوث الأممي بضم ممثل للجنوب.
– يجب أن تُركز اللجنة على حماية الحدود والبدء فعليًا في طرد المرتزقة وقوات “فاغنر” الروسية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-04-05 04:11:12
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